Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций и ранении военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций своих Вооруженных сил и ранении одного военнослужащего в районе Нахчывана. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским солдатам в ночь на 28 мая, из-за чего один из них был ранен в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает. «Противоположная сторона была подавлена ​​ответным огнем подразделений спецназа. Условия боевых действий находятся под полным контролем азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать? «Запачкал кровью всю машину» Испанец поехал на войну в Карабах, чудом выжил под обстрелом и понял, почему армяне проиграли

Министерство обороны Армении, как сообщает ТАСС, уже выступило с опровержением этой версии, заявив, что «никаких выстрелов не было». В свою очередь исполняющий обязанность премьер-министра республики Никол Пашинян и вовсе обвинил Азербайджан в намерении развязать новую войну, чтобы «исполнить какие-то давние договоренности».

Ранее власти Азербайджана заявили, что задержали на приграничной территории шестерых армянских военнослужащих, которые устанавливали минные заграждения и вели разведку. В Ереване сочли эти сведения провокацией и потребовали немедленно вернуть военных на родину.

В начале мая министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы.