Азербайджанская бронемашина подорвалась на мине в Карабахе

Бронемашина Вооруженных сил Азербайджана подорвалась на мине, установленной в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от границы с Арменией. Информация о пострадавших в результате подрыва не поступала. В свою очередь, несколько армянских Telegram-каналов и СМИ утверждают, что речь идет о грузовом автомобиле снабжения, который подорвался на мине во время движения к позициям своих Вооруженных сил. Министерство обороны республики инцидент пока не прокомментировало.

Ранее власти Азербайджана заявили, что задержали на приграничной территории шестерых армянских военнослужащих, которые устанавливали минные заграждения и вели разведку. В Ереване сочли эти сведения провокацией и потребовали немедленно вернуть своих военных на родину.

В начале мая министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что провокаций на границе не было, а Армения лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.