Пашинян заявил о стычках на границе Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что между армянскими и азербайджанскими военными стали регулярно возникать приграничные стычки, угрожающие перерасти в открытое противостояние. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас на территории республики находятся сотни солдат неприятеля, из-за чего обстановка остается «напряженной и взрывоопасной». «Когда подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли на нашу территорию, наши подразделения приостановили их продвижение и сейчас стоят друг перед другом», — сказал Пашинян.

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27 мая Азербайджан заявил о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. В Баку их сочли диверсионной группой, которая планировала заминировать пути снабжения. Ереван счел заявления Баку на этот счет провокацией и потребовал немедленно вернуть военных на родину.

В начале мая министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что провокаций на границе не было, а Армения лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.