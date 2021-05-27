В Армении возбудили дело из-за пленения военных Азербайджаном

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье о похищении людей из-за инцидента с пленением шестерых военнослужащих Вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, дело будет рассматриваться по двум эпизодам: незаконное пересечение границы и похищение граждан «с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья». В свою очередь, по сведениям издания «Sputnik Армения», Генеральному штабу до сих пор не удалось установить контакт с азербайджанским командованием для выяснения судьбы пленных.

27 мая Азербайджан заявил о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. В Баку их сочли диверсионной группой, которая планировала заминировать пути снабжения. Позже Ереван счел заявления Баку на этот счет провокацией и потребовал немедленно вернуть военных на родину.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.