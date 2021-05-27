Пашинян обвинил Азербайджан в похищении армянских военных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в похищении шестерых армянских военнослужащих. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает агентство «Новости-Армения».

Пашинян заявил на заседании правительства, что военнослужащие проводили работы по минированию границы на суверенной территории Армении, при этом устанавливая предупредительные знаки. «То есть работы проводились не с диверсионными целями», — подчеркнул он.

По словам исполняющего обязанности премьера, обстоятельства захвата военнослужащих необходимо выяснить, но уже ясно, что это было не пленение, а похищение.

«Некоторые хотят сделать так, чтобы армянская сторона смирилась с присутствием азербайджанских сил на своей территории, чего не может быть», — заверил он.

Пашинян заявил, что Азербайджан грубо нарушает международное право, пытается разжечь военный конфликт и вывести ситуацию из-под контроля.

27 мая Министерство обороны Азербайджана заявило, что ночью две армянские диверсионные группы пересекли границу и вторглись на азербайджанскую территорию, чтобы заминировать мосты. Группы насчитывали 24 человека, шестеро из них были задержаны.

Ереван рассказал, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории, и потребовал от Баку немедленно освободить людей.

В начале мая Армения сообщала о попытках азербайджанцев продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).