Армения потребовала немедленно вернуть захваченных Азербайджаном военных

Министерство иностранных дел Армении сочло провокацией Азербайджана захват шестерых своих военнослужащих в приграничной зоне и потребовало немедленно вернуть их на родину. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

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Как отметили дипломаты, своими действиями Баку осложняет и без того напряженную обстановку на границе и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе. «Подчеркиваем, что ответственность за все действия азербайджанских Вооруженных сил и их последствия несет военно-политическое руководство Азербайджана», — сообщили в МИД.

27 мая Азербайджан заявил о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. В Баку их сочли диверсионной группой, которая планировала заминировать пути снабжения.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.