Азербайджан заявил об обстреле своих военных с армянской территории

Министерство обороны Азербайджана заявило, что с 24 по 26 мая Вооруженные силы страны несколько раз попадали под обстрел, который велся с приграничных территорий Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия в направлении дислоцированных на границе частей. Военные сочли это провокацией и доложили командованию. «Ответный огонь открыт не был, потерь нет», — рассказали в министерстве.

В свою очередь Министерство обороны Армении заявило, что сведения Азербайджана являются ложными и сочло их провокацией. «Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе сообщило (...), что на данном направлении выстрелов не было», — говорится в сообщении.

25 мая власти Армении обвинили Азербайджан в атаке на свои позиции в Гегаркуникской области. По неподтвержденным данным, в результате обстрела погиб один армянский военнослужащий. Баку заверил, что смерть солдата наступила из-за несчастного случая и не связана с событиями на границе.