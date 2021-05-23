В Армении призвали разместить российских военных на границе с Азербайджаном

Представитель оппозиционной партии «Просвещенная Армения», депутат парламента Геворг Горгисян призвал разместить российский военный контингент в Сюникской области страны, которая граничит с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

На съезде партии политик заявил, что страна должна расширять военное сотрудничество с Россией. «Мы должны продолжать углубление в сфере безопасности с Россией, а также сделать все для создания российского военного контингента в Сюнике для противостояния азербайджанско-турецкой агрессии», — сказал он, представляя программу партии.

По сообщению Sputnik Армения, «Просвещенная Армения» также считает необходимым восстановить Вооруженные силы Армении, реорганизовать армию, пересмотреть военную доктрину, а охрану границы доверить профессионалам.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. 23 мая стало известно, что часть азербайджанских военнослужащих покинула территорию Армении и вернулась на исходные позиции.

Партии «Просвещенная Армения», возглавляемой Эдмоном Марукяном, принадлежит третья по численности фракция в армянском парламенте, состоящая из 18 депутатов. После инцидента в Сюникской области Марукян предложил взять в плен азербайджанских солдат и обменять их на армянских военнослужащих, которые остаются в заточении с момента окончания войны в Карабахе.