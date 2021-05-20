Пашинян назвал число вторгшихся в Армению азербайджанских военных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал число вторгнувшихся на территорию Сюникской области азербайджанских военных и пообещал принять меры для недопущения боевых действий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, с начала приграничных инцидентов оперативная ситуация в регионе существенным образом не изменилась и остается напряженной. «В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек», — заявил Пашинян на заседании правительства.

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Он добавил, что Вооруженные силы Армении примут тактические меры для «ограничения потенциала» действий противника, но при этом не будут провоцировать открытый конфликт. Глава кабмина в очередной раз подчеркнул, что азербайджанские солдаты должны покинуть территорию страны, и пообещал сделать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля армянских властей.

В начале мая Министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что провокаций на границе не было, а Армения лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.

Позже стало известно, что армянский лидер мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории республики. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования. До этого Пашинян заявил, что считает неуместными предложения о демаркации границы.