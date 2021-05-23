Часть военных Азербайджана покинула территорию Армении

Часть азербайджанских военнослужащих покинула территорию Армении и вернулась на исходные позиции. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянское министерство обороны.

«Обстановка на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 23 мая сравнительно стабильная, инцидентов не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

По данным Еревана, подразделения ВС страны контролируют ситуацию, оставшиеся на территории Армении азербайджанские военные блокированы. При этом военное ведомство опровергло информацию об одной тысяче азербайджанских военнослужащих на территории Черного озера в Армении.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второй статьи договора, в которой говорится, что в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ. По его словам, за последние дни на границе не было зафиксировано каких-либо столкновений, а азербайджанские военные действовали в рамках уточнения границы. «Армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс», — заявили в пресс-службе Алиева.