США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Армению и Азербайджан провести формальные переговоры о демаркации границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома по итогам отдельных бесед помощника американского лидера с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и азербайджанский президентом Ильхамом Алиевым.

Салливан выразил обеспокоенность недавней напряженностью на границе двух стран. Он подчеркнул, что движения войск в данном регионе являются безответственными и провокационными. При этом, по его словам, Вашингтон намерен добиваться примирения между Арменией и Азербайджаном как при помощи двусторонних консультаций, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второй статьи договора, в которой говорится, что в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

Президент Азербайджана назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ. По его словам, за последние дни на границе не было зафиксировано каких-либо столкновений, а азербайджанские военные действовали в рамках уточнения границы. «Армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс», — заявили в пресс-службе Алиева.