В Кремле прокомментировали обращение Пашиняна за помощью к Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва является сторонницей выполнения трехсторонних договоренностей и предпринимает меры для исправления ситуации на границе Армении и Азербайджана. Комментарий представителя Кремля публикует РИА Новости.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отправил письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, но Песков, по его словам, не может сказать точно, получил ли его российский президент. Однако он заверил, что Россия находится в постоянном контакте как с Ереваном, так и с Баку.

«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации», — заявил Песков.

14 мая Пашинян рассказал, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным запросил у него военную помощь.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



