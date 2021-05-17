Пашинян назвал условие применения силы против азербайджанских военных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал невозможность разрешения приграничных инцидентов дипломатическими методами условием для применения силы против азербайджанских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, такая практика предусмотрена соглашением ОДКБ и различными армяно-российскими договорами. При этом он подчеркнул, что Ереван рассматривает политические методы разрешения конфликта как приоритетные. «Если же результата достичь не удастся, то в этом случае должны быть применены военно-политические механизмы», — пояснил Пашинян.

Он добавил, что военные соглашения между Арменией и другими странами «предусмотрены именно для таких случаев» и республика, пользуясь своим легитимным правом, активизировала их, чтобы обеспечить свою безопасность.

12 мая Министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он назвал ситуацию на границах двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обращение властей Армении в ОДКБ необоснованным. Он заверил, что азербайджанские военные не осуществляли провокаций на границе, а Ереван лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.