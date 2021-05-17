Азербайджан решил наладить сотрудничество с НАТО

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Об этом сообщает портал Haqqin.az.

Переговоры состоялись в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Гаджиев и Джоанэ обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества.

14 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь на фоне приграничного конфликта с Азербайджаном.

До этого Пашинян поручил инициировать консультации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он назвал ситуацию на границах двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обращение Армении в ОДКБ необоснованным. Он заверил, что соседнее государство лишь пытается «интернационализировать вопрос».

13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку Вооруженных сил Азербайджана продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.