Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Ереван обвинил вооруженные силы Азербайджана в обстреле армянских войск на границе. Об этом 25 мая сообщает «Sputnik Армения».

Инцидент с применением огнестрельного оружия случился возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области, заявили в Минобороны Армении. «Противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента выясняются», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала «Инфотека24», погиб один человек с армянской стороны.

21 мая Минобороны Армении сообщило, что более десяти армянских солдат попали в больницу после драки с перешедшими на территорию республики азербайджанскими военными.

В начале мая Ереван заявил о попытках азербайджанцев продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. И.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второй статьи договора, согласно которой в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия властей Армении необоснованными.