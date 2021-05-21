Армянские солдаты попали в больницу после драки с азербайджанскими военными

Более десяти армянских солдат попали в больницу после драки с перешедшими на территорию республики азербайджанскими военными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Армении.

«В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», — сказали в ведомстве. При этом армянские СМИ сообщают, что в больницу попали 11 военнослужащих страны.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на территории государства находится около 500-600 азербайджанских военных, и пообещал принять меры для недопущения боевых действий.

Позже, во время выступления перед парламентом, Пашинян заявил о необходимости обсуждения территориальных проблем с Азербайджаном, в том числе вопроса анклавов. Политик рассказал, что сейчас многие армянские села находятся под контролем Азербайджана, а часть территорий, которые принадлежали Азербайджанской ССР, контролируются Арменией. Данный вопрос можно решить с помощью демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, резюмировал он.