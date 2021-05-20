Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости обсуждения территориальных проблем с Азербайджаном, в том числе вопроса анклавов. Запись выступления премьера перед парламентом опубликована в его Facebook-аккаунте.

Пашинян отметил, что есть много различных вариантов решения данной проблемы, особо отметив при этом вопрос анклавов и Арцвашена. При этом он подчеркнул, что можно оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу.

Политик также рассказал, что многие армянские села в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, а часть территорий, которые принадлежали Азербайджанской ССР, контролируются Арменией. Данный вопрос можно решить с помощью демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, резюмировал он.

Ранее глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян на внеочередном заседании парламента призвал Пашиняна воздержаться от подписания договора с Азербайджаном, содержание которого до сих пор неизвестно.

20 мая Пашинян заявил, что Армения собирается подписать новый документ с Азербайджаном, который на 100 процентов будет соответствовать ее национальным интересам. «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал политик, не раскрывая содержание договора.

19 мая сообщалось, что Пашинян мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен на вывод Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования.