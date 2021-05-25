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Азербайджан ответил на обвинения в обстреле армянских войск

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Фото: Министерство обороны Азербайджана / РИА Новости

Минобороны Азербайджана ответило на обвинения в обстреле армянских войск на границе. Об этом 25 мая сообщает Day.az.

В министерстве заявили, что в полдень семь грузовиков с армянскими военнослужащими попытались подъехать к границе. «В результате предупредительных мер, предпринятых азербайджанскими военными, движение было предотвращено. Но огонь никто не открывал», — сказано в сообщении.

В Баку утверждают, что один армянский военнослужащий погиб в результате ДТП.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли из огнестрельного оружия армянские позиции возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Один армянский военный погиб.

21 мая Ереван сообщил, что более десяти армянских солдат попали в больницу после драки с азербайджанскими военными.

В начале мая Армения утверждала, что азербайджанцы пытаются продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. И.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия властей Армении необоснованными.

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