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Армения подтвердила пленение шестерых своих военных Азербайджаном

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Фото: Umit Bektas / Reuters

Министерство обороны Армении подтвердило информацию о взятии шестерых армянских военнослужащих в плен на границе в направлении Вардениса. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Отмечается, что они были окружены военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана и взяты в плен при выполнении инженерных работ ранним утром в четверг, 27 мая, в пограничной части Гегаркуникской области Армении на территории воинской части. «Принимаются необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих», — говорится в сообщении.

Председатель парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц обвинила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в медлительности. Она считает это одной из причин пленения армянских военнослужащих.

Макунц назвала пленение похищением, поскольку оно произошло на границе Армении. «Это происходит в том случае, когда международные партнеры не дают адекватных оценок и не называют вещи своими именами. Призываю наших международных партнеров дать четкие оценки и выразить четкую позицию по действиям Азербайджана», — сказала политик.

Ранее 27 мая в Азербайджане заявили о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. Отмечается, что, предположительно, диверсионная группа планировала заминировать пути снабжения.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ в рамках второй статьи, согласно которой в случае угрозы безопасности одной из стран организации незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

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