Азербайджан заявил о попытке армянских военнослужащих пересечь границу

Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих пересечь границу между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, 27 мая разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась перейти государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен. Отмечается, что, предположительно, диверсионная группа планировала заминировать пути снабжения.

Ранее Ереван обвинил вооруженные силы Азербайджана в обстреле армянских войск на границе. Инцидент с применением огнестрельного оружия случился возле села Верин Шоржа Гегаркуникской области, заявили в Минобороны Армении. «Противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента выясняются», — сказано в сообщении ведомства.

В начале мая Ереван заявил о попытках азербайджанцев продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. И.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второй статьи договора, согласно которой в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия властей Армении необоснованными.