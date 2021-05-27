Азербайджан объяснил пленение армянских военных

Министерство обороны Азербайджана объяснило пленение шестерых армянских военных провокацией на границе и раскрыло подробности инцидента. Сообщение об этом опубликовано на сайте военного ведомства.

Как заверили в Баку, ночью 27 мая пограничники засекли две армянские диверсионные группы, которые пересекли границу страны и вторглись на ее территорию с целью заминировать мосты. «Одна из групп состояла из 9, а другая — из 15 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что из-за этого азербайджанские военные были вынуждены принять «неотложные оперативные меры» и задержать неприятеля. «Было задержано и обезоружено шестеро военнослужащих — четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы», — утверждает командование.

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Ранее Министерство иностранных дел Армении сочло заявление Азербайджана о захвате своих военных провокацией и потребовало немедленно вернуть их на родину. Дипломаты отвергли все обвинения и заявили, что своими действиями Баку осложняет и без того напряженную обстановку на границе и ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. В связи с этим исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.