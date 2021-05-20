Пашинян заявил о готовности окончательно урегулировать конфликт в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы исключить возникновение новой войны в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на окончательном разрешении территориальных споров настаивают страны Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), полагая, что конфликт может разгореться вновь. «Это чрезвычайно трудное дело. Для этого нужна политическая воля, способность брать на себя удары, нужен открытый диалог с народом. И мы пойдем по этому пути», — сказал Пашинян.

Материалы по теме «Запачкал кровью всю машину» Испанец поехал на войну в Карабах, чудом выжил под обстрелом и понял, почему армяне проиграли Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать?

20 мая глава кабмина заявил, что на территории Сюникской области Армении могут оставаться от 500 до 600 азербайджанских солдат. Он назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и пообещал принять тактические меры для «ограничения потенциала» действий противника, но не провоцировать вооруженный конфликт.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения, начались 27 сентября 2020 года. Ереван заявлял, что на стороне Баку воюют террористы с Ближнего Востока, прибывшие при помощи Турции. Азербайджан утверждал, что иностранные наемники помогали армянской стороне.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана достигли соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.