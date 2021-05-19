Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы 19 мая обсудили вопросы урегулирования на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем решении ситуации в Нагорном Карабахе путем переговоров. «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе», — отмечается в сообщении.

Президент России и и.о. премьер-министра Армении условились продолжать контакты по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В ходе беседы было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. 12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы «под предлогом уточнения границ пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Пашинян обвинил Баку в посягательстве на территорию республики.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР снова начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.