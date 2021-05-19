Путин поговорил с Алиевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 19 мая.

В ходе беседы было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. «Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами», — говорится в сообщении.

Алиев также поблагодарил Путина за организацию поставок российских вакцин от коронавируса.

12 мая президент Азербайджана заявил, что взятие азербайджанскими войсками города Шуша (Шуши) в Нагорном Карабахе продемонстрировало крах армянского государства.

В апреле Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы» в случае, если Ереван не начнет сотрудничать.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Нагорном Карабахе начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. 10 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных во время конфликта в 1990-х годах.