Алиев объяснил обсуждение Зангезурского коридора с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о продвижении в создании Зангезурского транспортного коридора, который будет проходить через территорию Армении. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает РИА Новости.

По словам азербайджанского лидера, в настоящее время можно более уверенно утверждать, что коридор откроется. Помимо этого, Алиев объяснил, что вопрос строительства объекта обсуждается с Россией, поскольку «армянские железные дороги принадлежат этой стране».

Кроме того, он рассказал, что сейчас стартовало строительство железной дороги Горадиз-Агбанд, также планируется создать недостающий участок около 15 километров от города Ордубада до границы с Арменией.

Уточняется, что в рабочем состоянии находится Нахичеванская железная дорога, которая перевозит пассажиров и грузы.

В апреле сообщалось, что Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы» в случае, если Ереван не сделает это добровольно.