Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы» в случае, если Ереван не сделает это добровольно. Его слова в интервью азербайджанскому Гостелевидению передает РИА Новости.

Как отметил Алиев, создание Зангезурского коридора полностью отвечает национальным, историческим и будущим интересам Азербайджана. «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет — будет легче решить этот вопрос, если не захочет — решим силой», — заявил он.

13 апреля Алиев заявлял об отсутствии у Азербайджана планов на какие-либо военные операции на границе с Арменией. Позже в этот же день он сказал, что регион Зангезур (ныне Сюникская область Армении) и Иреван (ныне столица Армении город Ереван) являются историческими территориями Азербайджана.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное решение о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.