Алиев обвинил Армению в «попахивающих реваншизмом» заявлениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в стремлении к реваншу после проигранного конфликта в Нагорном Карабахе, пишет Haqqin.az.

Различные политические силы в Армении говорят о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской территории, заявил Алиев на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны. Поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, вторая карабахская война наглядно продемонстрировала», — сказал глава республики.

По его словам, «антиазербайджанская истерия» в Армении уже переходит все границы. При этом Баку «демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем».

«Мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией — нашим стратегическим партнером — активно вести работу по нормализации ситуации в регионе», — заявил Алиев.

Последний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе случился осенью 2020 года. По его итогам Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, потерянных во время войны в начале 1990-х годов.