В Армении допустили введение военного положения

Глава комиссии по обороне и безопасности в парламенте Армении Андраник Кочарян допустил введение в стране военного положения. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает «Sputnik Армения».

По словам Кочаряна, военное положение могут ввести, если ситуация на границах обострится, однако по этому вопросу должен быть консенсус и согласие всех политических сил. «Политические силы должны будут оценить ситуацию и принять решение», — сказал он.

Кочарян отметил, что на границах растет напряженность, и нужно попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию. Он призвал повышать боеспособность и управляемость вооруженных сил.

«Если стреляют на границе, то и мы должны стрелять в ответ, чтобы они замолчали. Иначе мы не только не сможем защищать наши права, но и будут жертвы», — добавил депутат.

Власти Армении в начале мая заявили, что азербайджанские военные пытаются продвинуться вглубь армянской территории под предлогом уточнения границ.

27 мая Баку сообщил о задержании шестерых армянских диверсантов, которые пересекли границу, чтобы заминировать мосты. Ереван утверждает, что военнослужащие проводили инженерные работы на суверенной территории Армении.