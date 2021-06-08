Пашинян предложил Алиеву своего сына в обмен на всех пленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые остаются в плену. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

Такое заявление глава кабмина сделал в ответ на упреки со стороны своих оппонентов — бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что это заявление не является сделанным на эмоциях, а также назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут «заработать на этом несколько тысяч долларов». «Вашему корыту это будет как раз к месту», — добавил и.о. премьера.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг». Ранее оппозиция обвинила главу государства в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти. Утверждается, что к работе по давлению на педагогов привлекли не только чиновников, но и представителей спецслужб.