Пашинян объяснил поражение в Карабахе «божьей волей»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что поражение в войне за Нагорный Карабах случилось, так как республики «отвернулся бог». Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

По словам политика, помимо геополитических, экономических, военных и иных предпосылок поражения, свою роль сыграли сами армяне, которые «забыли, что живут в раю». «Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», — объяснил на встрече с избирателями Пашинян.

Он подчеркнул, что граждане в полной мере не наслаждались этим «раем», и потому волей творца лишились своих земель в регионе. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?», — процитировал политик отрывок из 12-го Псалма. Реакция публики на «проповедь» политика осталась неизвестна.

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Ранее полиция в Ереване разогнала митинг противников Пашиняна, несмотря на мирный характер ее проведения. Протестующие обвиняли политика в поражении в войне за Нагорный Карабах и предательстве национальных интересов.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.