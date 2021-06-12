Азербайджан и Армения обменялись пленными и картами минных полей

Баку передал Еревану 15 армянских пленных, сообщили в МИД Азербайджана. Они были освобождены после того, как Армения предоставила карты с расположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

В заявлении ведомства отмечается, что получение минных карт спасет жизни десятков тысяч граждан Азербайджана, в том числе специалистов по разминированию, ускорит проекты реконструкции в Агдаме, инициированные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и возвращение вынужденных переселенцев. Также в министерстве добавили, что в проведении акции помогло правительство Грузии.

Как пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, передача пленных прошла на азербайджано-грузинской границе при содействии официальных лиц Тбилиси.

8 июня Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые остаются в плену. Он ответил на упреки бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, которых назвал сутенерами. Позже и.о. премьера распорядился начать с Баку переговоры по обмену.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.