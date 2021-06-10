Пашинян обвинил Минскую группу в проазербайджанской позиции по Карабаху

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россию, США и Францию — в проазербайджанской позиции по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, после его прихода к власти в 2018 году оказалось, что переговорный процесс по урегулированию ситуации в регионе находится в тупиковом состоянии, а посредники придерживались азербайджанской позиции на переговорах. «Но важно зафиксировать, что эта позиция сформировалась не в 2018 году, а намного раньше», — сказал Пашинян.

Он пояснил, что от Москвы, Вашингтона и Парижа звучали требования отказаться от идеи промежуточного статуса Карабаха, а также предложения согласиться на формулу «территории в обмен на мир». «А с 2016 по 2018 годах была сформулирована формула "территории в обмен ни на что"», — отметил глава кабмина.

Материалы по теме «Дети не должны это видеть» Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать?

В сложившейся ситуации политик также обвинил бывших лидеров республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. «Но мы боролись на протяжении трех лет, чтобы эта программа не стала реальностью», — подчеркнул и.о. премьера.

Ранее Пашинян на встрече со своими избирателями объяснил поражение в Карабахе «Божьей волей» и заверил, что армяне «живут в раю». «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?» — процитировал политик отрывок из 12-го псалма.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.