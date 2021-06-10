Пашинян рассказал о деэскалации на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что факт возвращения Азербайджаном заблудившегося армянского военнослужащего создал почву для деэскалации на границе двух стран. Об этом пишет «Интерфакс».

Министерство обороны Азербайджана сообщило о задержании очередного армянского военного на своей территории во вторник, 8 июня. Его обвинили в подготовке к диверсии, однако вскоре отпустили, так как солдат оказался в республике случайно, заблудившись в тумане. «Сегодня [он] был возвращен в Армению. Этот факт я оцениваю очень позитивно. Это создает почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации», — сказал Пашинян.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в последнее время существенно обострилась из-за попыток обеих сторон провести демаркацию в одностороннем порядке. Стороны не раз обвиняли другу друга в нарушении границ и провокациях.

В частности, 27 мая азербайджанские военные задержали шестерых людей из армянской армии, которых они сочли диверсантами и обвинили в минировании позиций. В Ереване потребовали немедленно освободить пленных и подчеркнули, что они проводили инженерные работы на своей территории.