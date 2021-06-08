Азербайджан захватил на границе еще одного армянского военного

Министерство обороны Азербайджана сообщило о захвате еще одного армянского военнослужащего, который пересек границу страны в Лачинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, военный действовал в составе диверсионной группы, которая проникла в страну под прикрытием плохой погоды и отступила при появлении пограничников. «Согласно предварительному расследованию, задача разведывательно-диверсионной группы противника заключалась в минировании наших территорий», — заключили в Баку.

В свою очередь Минобороны Армении отвергло эти обвинения и заверило, что рядовой по имени Артур Картанян попросту потерялся в густом тумане. «Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что А. Катанян якобы является диверсантом, не соответствует действительности», — подчеркнули в Ереване.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в последнее время существенно обострилась из-за попыток обеих сторон провести демаркацию в одностороннем порядке. Стороны ни раз обвиняли другу друга в нарушении границ и провокациях.

В частности, 27 мая азербайджанские военные задержали шестерых армянских военных, которых они сочли диверсантами и обвинили в минировании позиций. В Ереване потребовали немедленно освободить пленных и подчеркнули, что они проводили инженерные работы на своей территории.