Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских наблюдателей на границе с Азербайджаном, передает «Интерфакс».

Пашинян предложил свой план по прекращению обострения на армяно-азербайджанской границе. «Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои вооруженные подразделения от границы, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Вместо этого здесь размещаются международные наблюдатели — Россия или другие страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ», — сказал и.о. премьера.

Размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договоренности, пояснил Пашинян. «После этого под эгидой международного сообщества должна начаться работа по уточнению приграничных пунктов», — отметил он.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, помимо России, являются Франция и США.

В начале мая власти Армении заявили, что азербайджанские военные пытаются проникнуть вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Эти регионы граничат с территориями, которые осенью 2020 года вернулись под контроль Азербайджана в результате последней войны в Нагорном Карабахе. Теперь там заново проводят границы.

27 мая Азербайджан заявил, что его военнослужащие задержали шесть армянских диверсантов, которые перешли границу и хотели заминировать мосты. Ереван утверждает, что военные проводили инженерные работы на территории Армении.