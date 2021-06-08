Азербайджан вернул на родину заблудившегося армянского военного

Министерство обороны Азербайджана передало Еревану заблудившегося военнослужащего Вооруженных сил Армении, сообщает ТАСС

Солдата задержали 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района. При первичном допросе в Минобороны Азербайджана возникли подозрения, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян мог быть членом диверсионной группы. Однако позднее командование все же приняло решение передать солдата армянской стороне.

«В ходе дополнительного расследования было установлено, что задержанный 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района военнослужащий ВС Армении Артур Картанян заблудился и оказался на азербайджанской территории», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о задержании военного, действовавшего в составе диверсионной группы. По данным ведомства, группа проникла на территорию страны, но отступила, встретив пограничников.