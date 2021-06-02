Армения опровергла нарушение границы своими военнослужащими

Министерство обороны Армении опровергло сведения Азербайджана о переходе 40 своих военнослужащих через государственную границу двух стран и назвало их дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждают военные, армянская армия не нарушала границ «ни 1 июня, ни в предшествующие дни». В распространении ложных сведений командование обвинило азербайджанские власти и подчеркнуло, что за последние несколько недель «объем подобной дезинформации значительно возрос».

Материалы по теме «Дети не должны это видеть» Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать?

«Несколько дней назад Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и по азербайджанским позициям в направлении Шуши, что опровергли и армянское военное ведомство, и командование российской миротворческой миссии», — говорится в сообщении.

Баку обвинил Ереван в нарушении границ в Кельбаджарском районе республики в среду, 2 июня. Власти заверили, что около 40 армянских военнослужащих пытались занять позиции азербайджанской армии, но были вынуждены отойти на прежние позиции под угрозой применения силы.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В частности, в начале мая Минобороны Армении зафиксировало продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.