Азербайджан обвинил 14 армянских военнослужащих в терроризме

В Азербайджане предъявили обвинения в терроризме 14 армянским военнослужащим. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.

СГБ заявила, что после завершения войны в Нагорном Карабахе 10 ноября прошлого года армянские военные тайно пробрались в Азербайджан и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от Гадрута. Они начали террористические и диверсионные действия против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, утверждают в спецслужбе.

«Они совершили вооруженные налеты на предприятия, управления, организации, а также отдельных лиц, расположенных на территории страны, нарушили общественную безопасность, создали панику среди населения», — сказано в сообщении.

Армянские военные были задержаны 13 декабря в ходе спецоперации СГБ. Их обвиняют в терроризме, хранении оружия, незаконном пересечении границы.

В конце апреля президент Армении Армен Саркисян обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь вернуть из Азербайджана пленных. «Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Обмен пленных по принципу "всех на всех" игнорируется Азербайджаном», — сказано в тексте письма.