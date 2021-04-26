Президент Армении попросил генсека ООН помочь в возвращении пленных

Президент Армении Армен Саркисян попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь договориться с Азербайджаном о возвращении плененных во время конфликта в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих, сообщает «Интерфакс».

Свое обращение к генсеку политик направил в форме письма. Он указал, что рассчитывает на помощь не только руководства ООН, но и всех международных партнеров и организаций. «Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Обмен пленных по принципу "всех на всех" игнорируется Азербайджаном», — говорится в тексте письма.

Саркисян добавил, что Баку продолжает отвергать наличие пленных, несмотря на утверждения армянской стороны, и препятствует их возвращению домой. Помимо военнослужащих, на территории Азербайджана также может оставаться множество гражданских лиц, проживавших в Карабахе во время войны, уверен президент.

Ранее главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявила, что число плененных Азербайджаном граждан Армении превышает сотню. При этом точными цифрами и персональными сведениями об узниках армянская сторона не располагает до сих пор.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.