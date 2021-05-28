ЕС предложил помощь в установлении границ между Арменией и Азербайджаном

Евросоюз готов предоставить свою помощь и экспертные знания для установления границ между Арменией и Азербайджаном и выстраивания доверия и мира в регионе. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе назвали последние события на армянско-азербайджанской границе тревожными и призвали обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. «Все силы быть отведены на позиции, занимаемые до 12 мая, а обе стороны должны начать переговоры о делимитации и демаркации границы», — говорится в заявлении. В ЕС также потребовали, чтобы Азербайджан незамедлительно освободить всех военнопленных и задержанных.

Ранее в пятницу, 28 мая, Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций своих Вооруженных сил и ранении одного военнослужащего в районе Нахчывана. За день до этого азербайджанские власти заявили, что задержали на приграничной территории шесть армянских военнослужащих, которые устанавливали минные заграждения и вели разведку. В Ереване сочли эти сведения провокацией и потребовали немедленно вернуть военных на родину.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.