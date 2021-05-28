Пашинян понадеялся на помощь России в демаркации границ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что для начала демаркации границ с Азербайджаном необходимо присутствие международных наблюдателей, и понадеялся на помощь России в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, для начала переговоров с Азербайджаном Баку следует вывести свои войска с территории Армении. Затем стороны смогут пригласить на спорные участки представителей Минской группы ОБСЕ. «Здесь для нас очень важна позиция России», — отметил Пашинян.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.

27 мая власти Азербайджана заявили, что задержали на приграничной территории шестерых армянских военнослужащих, которые устанавливали минные заграждения и вели разведку. В Ереване сочли эти сведения провокацией и потребовали немедленно вернуть военных на родину.