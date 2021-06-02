Азербайджан обвинил 40 армянских военнослужащих в нарушении границы

Баку обвинил армянских военных в нарушении границы. Об этом в среду, 2 июня, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«1 июня, около 20:00, около 40 армянских военнослужащих проникли на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района», — заявило министерство обороны.

В ведомстве добавили, что азербайджанские войска вынудили их отойти на исходные позиции без применения оружия.

27 мая Азербайджан заявил, что его военнослужащие задержали шесть армянских диверсантов, которые перешли границу. Ереван утверждает, что военные проводили инженерные работы на территории Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном наблюдателей из России или других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: США и Франции.

Кельбаджарский район осенью прошлого года вернулся под контроль Баку в результате последней войны в Нагорном Карабахе. Теперь там заново проводят границу между Арменией и Азербайджаном.