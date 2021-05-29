Азербайджан согласился создать комиссию по демаркации границы с Арменией

Власти Азербайджана согласились с предложением Москвы о создании трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации границы с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра республики Али Асадова.

По его словам, Баку желает разрешить территориальные споры с Ереваном в конструктивном русле и уже начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры. «Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе», — пояснил Асадов.

Он подчеркнул, что готов заниматься этим вопросом в рамках инициативы, однако не пояснил, намерены ли азербайджанские власти отвести в границы свои войска, как это ранее было предложено Москвой.

План по разведению вооруженных сил обеих стран и началу процесса уточнения границ поступил Еревану и Баку от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе России. 29 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов к сотрудничеству в рамках инициативы, но подчеркнул, что для этого Азербайджану придется отвести свои войска из региона.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджану отошли несколько спорных районов. В начале мая Минобороны Армении зафиксировали продвижение азербайджанских солдат вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. В Баку назвали действия своих военных корректными и оправданными в рамках процесса уточнения границ.