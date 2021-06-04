В Армении рассказали о ходе переговоров по возвращению пленных солдат

Переговоры по возвращению пленных армянских солдат из Азербайджана продолжаются в Москве на высшем уровне. О ходе процесса урегулирования рассказал глава аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян, сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

По его словам, российская сторона прилагает максимум усилий для того, чтобы предотвратить эскалацию, у Москвы и Еревана существует взаимопонимание по решению проблемы. «Полномасштабная война, вероятность которой все еще существует, никому не нужна, и Армении в том числе», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что азербайджанские войска обязаны покинуть территорию страны, и процесс демаркации границы не должен этому мешать.

Трехсторонние переговоры между представителями Армении, Азербайджана и России начались 2 июня. Поводом стал инцидент с пленением шестерых армянских солдат азербайджанскими военными в районе Гегаркуникской области Армении 27 мая. Ереван прекратил процесс урегулирования Карабахского конфликта и заявил, что азербайджанская сторона нарушила границу. Баку утверждает, что задержанные были диверсантами.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается процесс демаркации новой общей границы в районах Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в результате боевых действий осенью 2020 года. Планируется создание специальной трехсторонней комиссии по данному вопросу.