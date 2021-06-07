Армянский военнослужащий арестован за шпионаж в пользу Азербайджана

В Армении бывший военнослужащий, награжденный ранее медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», арестован по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Азербайджана. Об этом 7 июня сообщает «Sputnik Армения».

По данным Службы национальной безопасности (СНБ), злоумышленник вместе с другом ездил в Турцию и там получил предложение сообщать информацию за деньги. Сообщники тщательно подготовили преступление, затем отправились в третью страну и в посольстве Азербайджана подписали договор, что переходят на сторону врага и будут действовать в ущерб Армении.

Как утверждают в спецслужбе, преступники фотографировали и снимали на видео воинские части и технику, изучали дислоцирование систем ПВО в Армении и Нагорном Карабахе. Во время войны они фиксировали на камеру передвижение войск. Все это отправлялось противнику через специальное приложение.

При этом военнослужащий был командиром отряда во время боев в Гадруте, сообщили в СНБ. С помощью полученной от него информации Азербайджан смог определить местонахождение вооружения, нанести целевые удары и вывести из строя армейские объединения. Его сообщник в тылу передал Баку точные данные о расположении зенитно-ракетного комплекса, который в результате был уничтожен беспилотником. Обвиняемые дали признательные показания.

Осенью 2020 года случился вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации. По итогам войны Баку вернул контроль на частью территории, потерянной в начале 1990-х.