В Армении от родных скрывали тела более 200 военных

В Армении скрывали тела более 200 военных, погибших во время войны в Нагорном Карабахе. Так считают протестующие, вышедшие на улицы Еревана, передает «Sputnik Армения».
Родственники погибших военнослужащих перекрыли улицу Гераци в столице и потребовали от властей дать полную информацию об убитых в Нагорном Карабахе. По мнению протестующих, тела прятали в моргах и холодильниках для фруктов.
«Тела наших детей только сейчас передают родным», — заявил отец одного из пропавших без вести Арсен Гукасян.
Родители погибших военных, изучив предоставленные им официальные данные, пришли к выводу, что в результате поисковых работ было обнаружено меньше тел погибших, чем в итоге попало в морг. По мнению Гукасяна, это значит, что власти не хотят раскрывать истинное число погибших.
Участники протестной акции требуют от властей совместно с родственниками погибших солдат создать специальную комиссию по расследованию случившегося. К протестующим для переговоров вышел представитель Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.