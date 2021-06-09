Кризисная группа увидела проблему в мандате миротворцев в Нагорном Карабахе

Эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) увидели проблему в мандате миротворцев в Нагорном Карабахе. По их мнению, перемирие между Арменией и Азербайджаном после военного конфликта остается хрупким. Об этом говорится в докладе экспертов, пишет РБК.

Экспертная группа отмечает, что ситуация чревата напряженностью, источниками которой могут быть близость позиций сторон друг к другу и к жилым районам, споры о послевоенном устройстве и зависимость обеих сторон от доступа к ключевым транспортным магистралям.

Для решения проблемы эксперты в первую очередь предлагают утвердить мандат российских миротворцев, который, как они указывают, не был детально расписан, в результате чего миротворцы столкнулись на месте с множеством задач, требующих решения. В своем докладе эксперты задаются вопросом, что миротворцы будут делать дальше по прошествии времени. «Они будут не только предотвращать военную эскалацию, но и искать потерявшихся коров следующие пять лет? Какими бы благими ни были их намерения, миротворцы не могут заниматься всем», — считают международные эксперты. По их мнению, из-за отсутствия формализованного мандата неясно, как поступят миротворцы в случае новой эскалации конфликта.

В ICG отмечают, что Москва работает над формулировкой более четкого мандата, однако два уже готовых варианта были отвергнуты сторонами конфликта. Эксперты также указывают, что из-за его отсутствия в случае обострения ситуации весь негатив будет направлен именно на российскую сторону. «Если возникнут трения, все участники будут иметь собственные ожидания, которые могут противоречить друг другу и выходить за рамки возможностей миссии», — отмечается в докладе.

Эксперты перечислили, что именно должен включать в себя четкий мандат. Так, в нем должны быть указаны условия и обстоятельства для вмешательства миротворцев, определены ситуации, когда им разрешено отрывать стрельбу и прочие обязанности и полномочия. По их мнению, это позволило бы предотвратить потенциальные инциденты и укрепить доверие к российским военным как со стороны официальных лиц, так и местного населения.

Кроме того, в докладе указывается на хрупкий баланс сил после окончания конфликта, что грозит новыми вспышками, и на изменившуюся линию фронта. Поэтому, считают эксперты, необходимо создать для миротворцев линию экстренной связи между двумя сторонами конфликта. Также немаловажен вопрос статуса Нагорного Карабаха, риторику по которому Ереван и Баку регулярно обостряют, не имея при это долгосрочного плана. В ICG подчеркивают, что помочь в этой ситуации могли бы хотя бы временные решения международных организаций, например увеличение помощи их представителям, уже находящимся в Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.