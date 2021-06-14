Пашинян рассказал о передаче карты минных полей Азербайджану через Россию

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что власти республики передавали карты минных полей перешедших под контроль Азербайджана территорий через миротворческий контингент России. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал «полнейшим абсурдом» разговоры о том, что Армения якобы держала от России в тайне наличие таких карт. «До этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, делали это исключительно через наших российских коллег», — сказал Пашинян.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.