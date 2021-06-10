Пашинян назвал Армению раем

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации назвал страну раем. Об этом сообщает «Новости — Армения».

«Я хочу сообщить вам новость: мы живем в раю. Эта мысль возникает очень часто, когда я путешествую по различным районам страны, которые ранее не замечал. Мы реально живем в раю, но были не в состоянии по сей день насладиться нашим раем», — заявил Пашинян.

Он назвал Армению «страной обетованной», но признал, что большая ее часть не обработана. «В 2019 году, когда в Армению приезжал премьер-министр Сингапура, он в ходе беседы сказал, что мы большая страна и у нас другие проблемы, что очень потрясло меня», — добавил Пашинян.

На 20 июня в Армении назначены внеочередные парламентские выборы. В конце апреля премьер-министр Пашинян ушел в отставку, став исполняющим обязанности главы правительства. В стране несколько месяцев продолжались митинги с требованием его отставки. Оппозиция обвиняет Пашиняна в поражении во время последней войны в Нагорном Карабахе.