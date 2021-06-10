Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана

Несколько десятков членов молодежного крыла армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна в центре Еревана, но были задержаны или разогнаны полицией. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

Активисты принесли к зданию правительства республики клубнику, конфеты и трусы, выбросив их на асфальт. Таким образом они захотели выразить презрение к главе кабмина, которого сочли предателем из-за поражения в Нагорном Карабахе. Спустя несколько минут после начала акции полиция потребовала от них убраться за собой и пригрозила задержанием.

«То что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей. Эти парни во время войны воевали за родину», — заявила одна из представителей движения Кристина Варданян. Позже активисты попытались перекрыть улицу и вступить в стычку с правоохранителями, но были задержаны и доставлены в участок.

Как отмечает издание, Пашинян в своих выступлениях о реформах вооруженных сил неоднократно заявлял, что при бывшем президенте Роберте Кочаряне родителям приходилось «отправлять срочникам в части майки и трусы» из-за дефицита. Из-за его слов нижнее белье наряду с клубникой — частью пайка армянских военнослужащих во время конфликта за Карабах — стали ассоциироваться у части граждан с поражением в войне.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».

Ранее оппозиция обвинила главу государства в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти. Утверждается, что к работе по давлению на педагогов привлекли не только чиновников, но и представителей спецслужб.

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